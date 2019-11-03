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İstanbul Beşiktaş'ta tekne yangını

Beşiktaş'ta bir teknede çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

YURT 03.11.2019, 16:07
İstanbul Beşiktaş'ta tekne yangını

Alınan bilgiye göre, Bebek sahilinde demirli "Şehrazat 1" isimli özel bir tur teknesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri karadan, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı römorkörler de denizden müdahale ederek yangını kontrol altına aldı.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangın nedeniyle teknede büyük çapta hasar oluştu.

Kaynak: AA
#beşiktaş
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