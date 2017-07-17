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İstanbul Beşiktaş'ta yol çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı verildi. İlçedeki bir cadde üzerinde rögar kapağının yanındaki çöküntü nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

İstanbul Beşiktaş'ta yol çöktü

İstanbul Beşiktaş'ta bomba alarmı verildi. İlçedeki bir cadde üzerinde rögar kapağının yanındaki çöküntü nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Etiketler; #beşiktaş #istanbul
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