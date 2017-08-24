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İstanbul Beykoz'da hafriyat kamyonu kaza yaptı

İstanbul Beykoz'da Beykoz Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonunun çarptığı Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı, kazada kamyon sürücüsü yaralandı

İstanbul Beykoz'da hafriyat kamyonu kaza yaptı

İstanbul Beykoz Belediyesi'ne ait hafriyat kamyonu, Yalıköy'de bulunan Ahmet Mithat Efendi yalısına çarptı, kazada kamyon sürücüsü yaralandı. 

Alınan bilgiye göre, Beykoz Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne ait 34 RJ 0096 plakalı hafriyat kamyonunun şoförü Yahya Macit (53) direksiyon başında epilepsi krizi geçirmesiyle araç hakimiyetini kaybetti. Macit yönetimindeki kamyon, önce karşı yönden gelen 34 TZE 40 plakalı dolmuşa ardından da bir karpuz tezgahına çarptı ve Ahmet Mithat Efendi yalısına çarparak durdu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kamyon içindeki Macit'i kurtararak sağlık görevlilerine teslim etti.

Şoför Yahya Macit, Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, çarptığı dolmuş ve yalıda maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #beykoz #kamyon #istanbul
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