Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
Çin'den ABD'ye silah satışı tepkisi
9 terörist etkisiz hale getirildi
9 terörist etkisiz hale getirildi
Apaydın'dan sürücülere
Apaydın'dan sürücülere "plakaları yenileyin" uyarısı
Taksim'de park halindeki otomobil yandı
Taksim'de park halindeki otomobil yandı

İstanbul Beykoz'da kaza: Yaralılar var

İstanbul Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

İstanbul Beykoz'da kaza: Yaralılar var

Beykoz'da meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, yeni Riva yolunda seyir halinde olan Hanefi Akyasan idaresindeki 37 AG 122 plakalı moloz yüklü kamyon, Elmalı Kavşağı'nda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine, kavşakta 61 FL 310 plakalı bir araca çarptı. Kamyon, kazanın ardından toprak yığınına çarparak durabildi. Sürücü Akyasan, araç içinde sıkıştı.

Çevredeki vatandaşların kazayı haber vermesi üzerine, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sıkıştığı yerden çıkarılan Akyasan, olay yerine gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




Kaynak: AA
Etiketler; #kamyon #beykoz #istanbul
banner863
Önceki Haber
Trump'tan Twitter'da şok sözler
Sonraki Haber
“Güneş koruyucu doktor önerisiyle alınmalı“
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.