İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken binanın bitişiğindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.

Olay İstanbul Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokakta bulunan bir kısmı daha önce yıkılan 2 katlı metruk bir bina saat 07.30 sıralarında çöktü.



İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.



Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken, itfaiye ekipleri moloz yığınlarının altında kalanın bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışma başlattı.



Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.



Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı.



Çökme sırasında ise binadan fırlayan moloz parçalarının çevredeki binalara hasar verdiği görüldü.