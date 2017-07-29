Olay İstanbul Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokakta bulunan bir kısmı daha önce yıkılan 2 katlı metruk bir bina saat 07.30 sıralarında çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık, itfaiye ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri sokağın giriş ve çıkışlarını güvenlik şeridi çekerek tedbir amaçlı kapatırken, itfaiye ekipleri moloz yığınlarının altında kalanın bulunup bulunmadığını belirlemek için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmalar sonucunda enkaz altında kimsenin bulunmadığı belirlendi.
Yıkılan binanın bitişiğinde bulunan binalar ise tedbir amaçlı boşaltıldı.
Çökme sırasında ise binadan fırlayan moloz parçalarının çevredeki binalara hasar verdiği görüldü.
İstanbul Beyoğlu'nda 2 katlı metruk bir bina çöktü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, çöken binanın bitişiğindeki binalar tedbir amaçlı boşaltıldı.
Olay İstanbul Beyoğlu, Çukur Mahallesi, Peşkirci Sokakta bulunan bir kısmı daha önce yıkılan 2 katlı metruk bir bina saat 07.30 sıralarında çöktü.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.