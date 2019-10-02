İstanbul Beyoğlu'nda büyük panik yaşandı. 5, 8'lik depremden hasar gören 5 katlı binanın duvarı patladı. Binadan yola parçalar düşerken sokak şeritlerle kapatıldı. bina çökme riski nedeniyle tahliye edildi.

5,8'lik depremden hasar gören bina boşaltıldı.



İstanbul Beyoğlu İstiklal Caddesi Ayhan Işık Sokak'ta bulunan 5 katlı binanın duvarı patladı.



Binadan yola parçalar düşmeye başlayınca bölgeye ekipleri sevk edildi.



Hemen önlem alan ekipler binayı tahliye etti, sokağı şeritlerle kapattı.



Olay yerine gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, binanın 2'inci derece tarihi eser olduğunu açıkladı.



Binanın mühürlendiğini söyleyen Yıldız, gerekli incelemelerin yapıldığını belirtti.



Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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