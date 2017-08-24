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İstanbul Beyoğlu’nda 47 çok özel tabanca yakalandı

İstanbul Beyoğlu’nda bir araçta 47 adet Sigsauer marka tabanca ele geçirildi. Suda ve çamurda tutukluk yapmayan tabancaları Türkiye’de Jandarma Özel Harekat ve bordo bereliler kullanıyor.

İstanbul Beyoğlu’nda 47 çok özel tabanca yakalandı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, Beyoğlu’nda yaşayan A.G. ve L.Ö. isimli şahısların ellerinde çok miktarda tabanca bulunduğu istihbaratı üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan Jandarma ekipleri, şüphelilerin tabancaları sevkiyatta kullanacakları aracı durdurarak arama yaptı. 

Jandarma aracın bagaj kısmında paketlenmiş vaziyette 47 adet ruhsatsız 9 mm çapında “Sigsauer” marka tabanca buldu.

Ruhsatsız tabancalarla birlikte yakalanan A.G. ve L.Ö. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Jandarma şimdi şüphelilerin tabancaları satacağı kişileri araştırıyor. Sigsauer tabancalar suda ve çamurda tutukluluk yapmama özelliğiyle biliniyor.

Bu tabancaları Türkiye’de bordro bereliler ile bazı jandarma özel harekât birlikleri kullanıyor./Hürriyet

Etiketler; #istanbul #beyoğlu
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