Gümüşhane'de deprem
Gümüşhane'de deprem
Suriye ordusu sınırları alıyor
Suriye ordusu sınırları alıyor
Baba dehşetini anlattı
Baba dehşetini anlattı
İstanbul Boğazı için flaş karar
İstanbul Boğazı için flaş karar

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

Transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı. İstanbul Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatılmıştı

İstanbul Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

Transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı

İstanbul Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatılmıştı.

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşlarıyla Arnavutköy sahiline gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnu'nda akıntıya kapılarak kayboldu.

Yıldırım'ın bulunması için 26 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları bugün İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılarak yapıldı. Çalışmalar iki ayrı noktada devam etti. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnu'nda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburunda çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #boğaz
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Almanya Hollanda'dan 5 milyar adet yumurta aldı'
Sonraki Haber
DGS adaylarına 'eğitim bilgilerini güncelleme' uyarısı
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.