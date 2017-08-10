Transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı. İstanbul Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatılmıştı

Transit gemi geçişlerine kapatılan İstanbul Boğazı yeniden açıldı



İstanbul Arnavutköy sahilinde 15 Temmuz günü denize giren ve akıntıya kapılarak gözden kaybolan 17 yaşındaki Furkan Yıldırım'ı arama çalışmaları için İstanbul Boğazı gemi geçişlerine kapatılmıştı.



15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliğine katılmak için arkadaşlarıyla Arnavutköy sahiline gelen Furkan Yıldırım, Arnavutköy Akıntı Burnu'nda akıntıya kapılarak kayboldu.



Yıldırım'ın bulunması için 26 gündür aralıksız devam eden arama çalışmaları bugün İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılarak yapıldı. Çalışmalar iki ayrı noktada devam etti. Deniz Kuvvetlerine ait A-1580 borda numaralı arama kurtarma gemisi Arnavutköy Akıntı Burnu'nda arama yaparken, bir ekip de Arnavutköy Karaburunda çalışmalarını sürdürdü. Çalışmalar, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ile koordineli olarak gerçekleştirildi.



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