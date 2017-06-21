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İstanbul'da 10 günde denizden 4 ceset çıktı!

Son 10 gün içerisinde İstanbul'un çeşitli noktalarında denizden kimliği belli olmayan 4 ceset çıkartıldı.

İstanbul'da 10 günde denizden 4 ceset çıktı!

İstanbul’da son 10 günde 2’si Boğaz; 2’si de Haliç’ten 4 kimliği belirsiz ceset çıkarıldı.

Gazete Habertürk'ten Müslim Sarıyar'ın haberine göre cesetler, Adli Tıp’a kaldırıldı. İlk ceset 10 Haziran Pazar günü Eyüp sahilinde bulundu. Sahilde yürüyüş yapanlar denizin üzerinde hareketsiz bir kişinin bulunduğunu belirterek, polise haber verdi. Deniz Polisi’nin çıkardığı 40 yaşlarında erkek olduğu belirlenen cesedin üzerinden kimlik çıkmadı.

Bu olaydan 3 gün sonra 14 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı İSTA Ç ekipleri Haliç’te deniz yüzeyinde temizlik yaparken denizde hareketsiz bir kişinin olduğunu gördü. Olay yerine gelen Deniz Polisi cesedi, temizlik teknesine alarak Balat İskelesi’ne çıkardı. Balat sahilinde hazır bekleyen sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede cesedin 20 yaşlarında bir erkeğe ait olduğunu ve yaklaşık bir haftadır denizde bulunduğu belirlendi. Gencin üzerinden kimlik çıkmadı.
 
BİTKİN’İN CANSIZ BEDENİ BULUNDU
 
15 Haziran Perşembe günü Samatya sahilinden de bir ceset çıkarıldı. Yine sahilde yürüyüş yapanların gördüğü ceset, Deniz Polisi tarafından çıkarıldı. 25-30’lu yaşlarda olduğunu tahmin edilen bir erkeğe ait cesedin, üzerinden kimlik belgesi çıkmadı. Son ceset de dün Karaköy sahilinde bulundu. Beyoğlu Karaköy’de vapurda yolculuk eden vatandaşlar, denizde ceset şoku yaşadı. “Kurbağa adam” diye anılan Deniz Polisi dalgıçları cesedi karaya çıkardı. Gencin üzerinden 18 yaşındaki Ahmet Bitkin’e ait kimlik çıkarken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. İstanbul’da son 10 günde bulunan 4 ceset, Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #adli tıp kurumu #istanbul
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