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İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak.

İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi olacak

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, İstanbul'da 12 saatlik su kesintisi yaşanacak.

4 ila 5 Temmuz tarihleri arasında Kartal'ın Orhantepe ve Kordonboyu ile Maltepe'nin Yalı mahallesinin etkileneceği kesintiye dair İSKİ tarafından şu açıklama yapıldı:

T.C. Ulaştırma Bakanlığı Demiryolları, Liman ve Hava meydanları İnşaat (DLH) Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Marmaray (Hızlı Tren) çalışması nedeniyle; Kartal İlçesi, Orhantepe Mahallesi, Bağdat Caddesi’nde deplasesi sona eren hattın bağlantı çalışması yapılacaktır. Bu çalışma nedeniyle; 04 Temmuz 2017 Salı günü 23:00 ile 05 Temmuz 2017 Çarşamba günü 11:00 saatleri arasında 12 saat süreyle aşağıda belirtilen bölgelere su verilemeyecektir.

ulusal.com.tr

Etiketler; #İskİ #istanbul #Kartal #maltepe
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