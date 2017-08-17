Polis ekipleri defalarca kapıyı açın uyarısı yaptı. Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele şubesi ekipleri, Sultanbeyli'de operasyondaydı.
Sabahın erken saatlerinde yapılan operasyona özel harekat timleri havadan da polis helikopteri destek verdi.
20 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda önceden belirlenen 22 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.
Açılmayan kapılar ise koçbaşıyla kırıldı.
Şüphelileri kıskıvrak yakalayan ekipler, evlerde uyuşturucu araması yaptı.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
ulusal.com.tr
İstanbul Sultanbeyli'de helikopter destekli uyuşturucu operasyonu yapıldı. 20 şüpheliyi yakalamak için başlatılan operasyonda 22 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Hareketli anların yaşandığı baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.
Polis ekipleri defalarca kapıyı açın uyarısı yaptı. Açılmayan kapılar koçbaşıyla kırıldı.
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