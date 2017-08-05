İstanbul Bağdat Caddesi'nde asfalt yüklü kamyon, yol çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düştü

İstanbul Maltepe'de asfalt yüklü kamyon, yol çalışması sırasında meydana gelen göçüğe düştü.



Alınan bilgiye göre, Bağdat Caddesi'nde yolda oluşan çukuru düzeltmek için çalışma başlatıldı.



Bölgeye gelen asfalt yüklü kamyon, çukurun bulunduğu kısma yanaştığı sırada yolda çökme meydana geldi.



Üzerinde yaklaşık 15 ton asfalt bulunan kamyonun sol arka kısmı göçük içinde kaldı.



Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve belediye ekipleri geldi.



Ekipler tarafından kamyonu göçükten çıkarmak üzere çalışma başlatıldı.



















