İstanbul'da Avcılar ve Küçükçekmece doğal sit alanı ilan edildi

Çevre Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Avcılar ve Küçükçekmece'de bulunan kumsal bölgeleri doğal sit alanı ilan etti.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, her 2 ilçede belirlenen bölgeler nitelikli doğal koruma alanı oldu.

Avcılar ve Küçükçekmece ilçelerinde "İç ve Dış Kumsal Mevki Doğal Sit Alanı" olan bölüm, koruma alanı olarak tescillendi.

Belirlenen alanlar, yer üstünde, yer altında veya su altında bulunan korunması gerekli alanlar olarak tanımlanıyor.

Alana ait koordinat ve parsel bilgilerine Bakanlığın resmi adresinden ulaşılabiliyor.

ulusal.com.tr