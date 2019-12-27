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İstanbul'da Bayburt günleri

Bayburt'un yöresel lezzetleri İstanbul'da taşındı. İstanbun Yenikapı'daki fuar alanı hem gurbetteki Bayburtluları hem de Bayburt’u merak eden vatandaşları ağırladı.

YURT 27.12.2019, 17:24
İstanbul'da Bayburt günleri

Bayburt Günleri, İstanbul Yenikapı’da başladı. 

Türkiye Bayburt Federasyonu tarafından organize edilen, Bayburt günlerinde yöresel değerler tanıtıldı.

Gurbetteki Bayburtlular ve Bayburt’u merak eden vatandaşlar Yenikapı Fuar alanına adeta akın etti.

Bayburt’un yöresel lezzetleri olan Bayburt Tava Kara Pancar Yemeği, Lor dolması, Yalancı Dolma, Bayburt Döneri, İçli Kete ve Tandır ekmeği İstanbul'da görücüye çıktı.

Lezzetler damakları çatlatırken, davullarla zurnalarla Bayburt yöresel halk oyunlarını oynandı.

Fuar 29 Aralık'a kadar devam edecek.

ulusal.com.tr
 

#Bayburt #günleri #istanbul
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