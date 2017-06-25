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İstanbul'da bazı noktalarda trafik felç

İstanbul'da bayram ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor.  İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 14.00 sıralarında yoğunluk yüzde 46 seviyelerinde.

İstanbul'da bazı noktalarda trafik felç

İstanbul'da bayram ziyaretleri nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin trafik yoğunluğu haritasına göre saat 14.00 sıralarında yoğunluk yüzde 46 seviyelerinde.

Trafik yoğunluğunun özellikle köprülerde etkili olduğu görülüyor. 

Avrasya Tüneline girişler de felç durumda. 

Diğer mevkilerde ise zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #avrupa #asya
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