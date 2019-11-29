İstanbul'da bazı seferler iptal
İstanbul'da etkili olan olumsuz hav koşulları nedeniyle Şehir Hatları ve İDO'nun bazı seferleri iptal edildi.
YURT 29.11.2019, 08:27 29.11.2019, 08:44
İstanbul Şehir Hatları"nın Beşiktaş -Adalar arasında yapılacak olan 07.30 seferi ile İDO’nun bazı seferleri yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
İşte o seferler:
Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy 07.30 - 08.20
Bostancı-Beşiktaş 07.40 - 08.10
Bandırma-Yenikapı-Bostancı 07.45 - 10.40
Kadıköy-Yenikapı-Bursa 07.50 - 09.50
Bursa-Büyükçekmece 08.00 - 09.40
ulusal.com.tr
12°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P
|Takımlar
|O
|P