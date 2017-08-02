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İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da, yarın Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Sturm Graz takımıyla oynayacağı maç nedeniyle bazı yollar trafiğe kapatılacak.

İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Ülker  Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde Fenerbahçe-Sturm Graz  müsabakası dolayısıyla araç trafiğine kapatılacak yollar belirlendi.

Bu doğrultuda, yarın saat 16.30'dan itibaren D-100 güney yol, 15  Temmuz Şehitler Köprüsü'nden geliş Üsküdar-Harem ayrımından Ülker Stadyumu  Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'ne kadar gelen güney bağlantı yolu, Recep Peker Caddesi Yoğurtçu Parkı Caddesi'nden Bağdat Caddesi Kavşağı'na kadar,  Bağdat Caddesi  Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi arkası  Taşköprü Caddesi D-100 bağlantı yolu katılımından Kızıltoprak Recep Peker Caddesi  Kavşağı'na kadar ulaşıma kapalı olacak.

 


Kaynak: AA
Etiketler; #istanbul emniyet müdürlüğü #Trafiğe kapalı olan yollar
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