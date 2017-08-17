Uzmanlar, beklenen İstanbul depremi için '3 ile 6 metrelik dalgalar sahilleri vuracak' uyarısı yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan 'Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar' isimli çalışma 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna yanıt veriyor. İstanbul'da oluşacak olası bir depremde 3 ile 6 metrelik dalgalar yüz binlerce kişinin yaşadığı sahilleri vurabilir.



PENDİK'TE DEPREM DALGASI BEKLENİYOR



Tsunami dalgası kıyılara 8 dakikada erişebilir ve kıyılarda ilerleme mesafesi yaklaşık 50 metre olarak öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında CHP'li Meclis üyeleri de Pendik'e yapılması planlanan 3 dolgu adanın riskini İBB'ye sordu. İBB'den gelen yanıtta Pendik'te ise 3 buçuk metre yüksekliğinde deprem dalgası bekleniyor.



Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın 'İstanbul afete hazır mı?' başlıklı dosya haberine göre, deprem sonrası İstanbul'da oluşabilecek tsunami tehlikesine ilişkin İBB'nin resmi sitesinde güncel araştırma olarak İBB ve ODTÜ işbirliğinde oluşturulan 'Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar' yer alıyor. Çalışma kapsamında Marmara Denizi'nde tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelendi.



İBB CHP Meclis üyesi Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Ayla Tayaroğlu bu bilgiler ışığında İBB Başkanlığı'na Pendik sahiline yapılması planlanan 3 adanın deprem riskini sordu. Meclis üyelerine gelen yanıtta, bölge içindeki faylar dikkate alındığında deprem dalgası yüksekliğinin 3 buçuk metre olacağı belirtildi.



ulusal.com.tr