Hükümetten flaş Adil Öksüz açıklaması
Hükümetten flaş Adil Öksüz açıklaması
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!
Adil Öksüz hakkında çarpıcı iddia!
Putin'den canlı yayında sert tepki
Putin'den canlı yayında sert tepki
Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti
Marmara Depremi'nin üzerinden 18 yıl geçti

'İstanbul'da beklenen deprem sonrası tsunami olabilir'

Uzmanlar, beklenen İstanbul depremi için '3 ile 6 metrelik dalgalar sahilleri vuracak' uyarısı yaptı.

'İstanbul'da beklenen deprem sonrası tsunami olabilir'

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından hazırlanan 'Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar' isimli çalışma 'İstanbul depreme hazır mı?' sorusuna yanıt veriyor. İstanbul'da oluşacak olası bir depremde 3 ile 6 metrelik dalgalar yüz binlerce kişinin yaşadığı sahilleri vurabilir.

PENDİK'TE DEPREM DALGASI BEKLENİYOR
 
Tsunami dalgası kıyılara 8 dakikada erişebilir ve kıyılarda ilerleme mesafesi yaklaşık 50 metre olarak öngörülüyor. Bu bilgiler ışığında CHP'li Meclis üyeleri de Pendik'e yapılması planlanan 3 dolgu adanın riskini İBB'ye sordu. İBB'den gelen yanıtta Pendik'te ise 3 buçuk metre yüksekliğinde deprem dalgası bekleniyor.
 
Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın 'İstanbul afete hazır mı?' başlıklı dosya haberine göre, deprem sonrası İstanbul'da oluşabilecek tsunami tehlikesine ilişkin İBB'nin resmi sitesinde güncel araştırma olarak İBB ve ODTÜ işbirliğinde oluşturulan 'Tsunami Oluşması Durumunda Olası Senaryolar' yer alıyor. Çalışma kapsamında Marmara Denizi'nde tsunami oluşmasına yol açabilecek 49 ayrı senaryo incelendi.
 
İBB CHP Meclis üyesi Tarık Balyalı, İsa Öztürk ve Ayla Tayaroğlu bu bilgiler ışığında İBB Başkanlığı'na Pendik sahiline yapılması planlanan 3 adanın deprem riskini sordu. Meclis üyelerine gelen yanıtta, bölge içindeki faylar dikkate alındığında deprem dalgası yüksekliğinin 3 buçuk metre olacağı belirtildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #istanbul #tsunami #ibb #deprem #istanbul deprem #istanbul tsunami
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Marmarisli turizmcilerin yüzü güldü
Sonraki Haber
Uygur Özerk Bölgesi Xinjiang’daki üniversitelerinde Türkçe bölüm açılacak
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.