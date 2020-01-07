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İstanbul'da birçok sefer iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

YURT 07.01.2020, 11:27 07.01.2020, 11:38
İstanbul'da birçok sefer iptal edildi

Şehir Hatları'nın İstinye-Çubuklu arabalı vapur ile Üsküdar-Ortaköy motor seferleri de geçici olarak durduruldu.  İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat birçok sefer iptal edildi.

İşte o seferler:

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

#istanbul #İstanbul Deniz Otobüsleri #şehir hatları
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