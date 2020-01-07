İstanbul'da birçok sefer iptal edildi
İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) ile Şehir Hatları'nın bazı seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
YURT 07.01.2020, 11:27 07.01.2020, 11:38
Şehir Hatları'nın İstinye-Çubuklu arabalı vapur ile Üsküdar-Ortaköy motor seferleri de geçici olarak durduruldu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat birçok sefer iptal edildi.
İşte o seferler:
11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,
14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa
18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma
19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy
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