İstanbul'da birçok sefer iptal edildi

Şehir Hatları'nın İstinye-Çubuklu arabalı vapur ile Üsküdar-Ortaköy motor seferleri de geçici olarak durduruldu. İDO'nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılması planlanan saat birçok sefer iptal edildi.

İşte o seferler:

11.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa,

14.30 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

14.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

16.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

16.50 Kadıköy-Yenikapı-Armutlu Tatil Köyü-Armutlu-Bursa

18.45 Bostancı-Yenikapı-Bandırma

19.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy

19.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

20.00 Bursa-Yenikapı-Kadıköy