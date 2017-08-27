Pazar sabahı E-5 Edirnekapı güzergahından geçen vatandaşlar karşılaştıkları onlarca araçlık askeri sevkiyat karşısında şaştı kaldı.
Haber 7'den İbrahim Günay'ın haberine göre geniş güvenlik önlemleri eşiliğinde bir birinden farklı askeri araçların bulunduğu konvoyun uzunluğu dikkat çekti. Konvoya çok sayıda trafik ekibi de eşlik etti.
SEVGİ GÖSTERİSİ
Askeri araç sevkiyatının yanı sıra asker sevkiyatı yapıldığı konvoya yoldan geçen vatandaşlar sevgi gösterisinde bulundu.
Konvoyda bulunan askerler de vatandaşa asker selamıyla karşılık verdi. Kimi vatandaşlar ise cep telefonlarına sarılıp o anları kayıt altına aldı.
Askeri sevkiyatın nereye yapıldığı konusunda bir bilgi alınamadı.
İstanbul E-5 karayolundan geçen onlarca askeri araçlık konvoy ilginç görüntüler oluşturdu.
Pazar sabahı E-5 Edirnekapı güzergahından geçen vatandaşlar karşılaştıkları onlarca araçlık askeri sevkiyat karşısında şaştı kaldı.
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