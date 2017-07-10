İSTANBUL'da gerçekleştirilen 22'nci Dünya Petrol Kongresi nedeniyle bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, dün başlayan ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan 22'nci Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan devlet başkanları bir araya gelecek. Kongrede ayrıca 30'u aşkın bakan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson da yer alıyor.

Kongre nedeniyle Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne çıkan Kadırgalar Caddesi, Taşkışla Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddelere, görevli araç ve yaya dışında girişler yasakken, Taşkışla Caddesi'nde, sadece, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi'nde görevli olanlar çantaları aranarak içeri alınıyor.