Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Alçak saldırı! İşte olay yerinden görüntüler
Bugün, İstanbul...
Bugün, İstanbul...
Bakanlık böyle duyurdu
Bakanlık böyle duyurdu
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı
Mitinge kaç kişinin katıldığı açıklandı

İstanbul'da bu yollar kapalı!

İSTANBUL'da gerçekleştirilen 22'nci Dünya Petrol Kongresi nedeniyle bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatıldı.

İstanbul'da bu yollar kapalı!

Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'nde, dün başlayan ve 13 Temmuz'a kadar sürecek olan 22'nci Dünya Petrol Kongresi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan, Sırbistan, Arnavutluk ve Bulgaristan  devlet başkanları bir araya gelecek. Kongrede ayrıca 30'u aşkın bakan ve ABD Dışışleri Bakanı Rex Tillerson  da yer alıyor.
Kongre nedeniyle Lütfi Kırdar Kongre Merkezi'ne çıkan Kadırgalar Caddesi, Taşkışla Caddesi ve Abdi İpekçi Caddesi araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Caddelere, görevli araç ve yaya dışında girişler yasakken, Taşkışla Caddesi'nde, sadece, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Yerleşkesi'nde görevli olanlar çantaları aranarak içeri alınıyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #DÜNYA PETROL KONGERESİ
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
'Süper nine' önce okuma yazma sonra bilgisayar öğrendi
Sonraki Haber
ABD'den terör örgütü PKK/PYD'ye 184 TIR askeri sevkıyat 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.