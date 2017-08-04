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İstanbul'da bulundu! Dünyanın en esrarengiz kuşu

Zeytinburnu'nda, iki genç öğlen saatlerinde evlerine giderken yerde hareketsiz yatan dünyanın en esrarengiz kuşu olarak bilinen Ebabil kuşu buldu.

İstanbul'da bulundu! Dünyanın en esrarengiz kuşu

Zeytinburnu, Veliefendi Mahallesi'nde oturan iki genç öğlen saatlerinde evlerine giderken, yolda hareketsiz yatan bir kuş gördü. Gençler buldukları kuşun yaralı olduğunu düşünerek bir karton koliye koyarak muhafaza altına aldı. Gençler, internet üzerinden yaptıkları araştırmada kuşun cinsinin 'Ebabil Kuşu' olduğunu öğrendi. Buldukları kuşa su ve yiyecek veren gençler, belediye ekiplerine haber verdi.

Kuşu bulan gençlerden Fatih Can, "Arkadaşımla spordan gelirken kuş binaya çarparak yere düştü. Yardım amacıyla onu yerden aldık, internetten araştırıp ebabil kuşu olduğunu öğrendik. Yetkililere haber verdik, veteriner gelecek onu bekliyoruz" dedi.

UÇARKEN UYUYORLAR

Ebabil kuşları diğer kuşlardan farklı olarak tüm ömürlerini uçarak geçirmeleri ile biliniyor. Ayrıca, sadece üremek için yere kondukları ve bir daha havalanamadıkları da söylenir. Kendilerine has kanat yapısı olan kuşların, uçarken de aynı zamanda uyumalarını sağlıyor. Ebabil kuşları tüm canlı türlerinden kaçtıkları için doğada nadir olarak görülürler.
 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #dünya #esrarengiz #kuşu #Zeytinburnu
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