banner1199

banner1197

İstanbul'da büyük operasyon: 103 gözaltı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 11 ilçede 115 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 103 şüpheliyi gözaltına aldı.

YURT 16.12.2019, 09:12 16.12.2019, 10:36
İstanbul'da büyük operasyon: 103 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kağıthane, Beyoğlu ve Bağcılar merkezli 11 ilçede 130 şahsa yönelik belirlenen adreslere operasyon gerçekleştirdi.

Özel harekat polislerinin de destek verdiği operasyonda, bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girildi. Operasyonda çok sayıda uyuşturucu maddetabanca ve merminin ele geçirildiği bildirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 103 kişi emniyete götürüldü.

Kaynak: AA
#istanbul emniyet müdürlüğü #uyuşturucu #103
Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P
Takımlar O P