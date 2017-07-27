İstanbul Eyüp'te yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı. Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.

İstanbul'da etkili olan fırtına ve yağış sonrası Kağıthane'de bir depoya yıldırım düştü, yangın çıktı.



Eyüp'te görgü tanıklarının ifadesine göre yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangın sürüyor.



Eyüp'te görgü tanıklarının ifadesine göre yıldırım düşmesi sonrası çıkan yangın sürüyor.



Palet deposunda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.



Yangın yerinden göğe yükselen dumanlar kilometrelerce uzaktan görülebiliyordu.



Dumanlar çevre ilçelerden de görülüyor.









Fotoğraf: @BsraGrkn