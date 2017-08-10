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İstanbul'da dehşet dolu anlar!..

Tüm çabalara rağmen ikna olmayan genç 6. kattan atladı

İstanbul'da dehşet dolu anlar!..

Kadıköy'de 6 katlı bir binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki gencin intihar girişimi kameraya yansıdı. 

Merdivenköy Mahallesi Karaman Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan 6 katlı binanın çatısına çıkan 20 yaşındaki Musa K.'yi gören çevre sakinleri durumu polise bildirdi. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık görevlileri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis, Musa K.'yi ikna etmeye çalışırken  itfaiye ekipleri ise hava yastığı açtı. Musa K. uzun süre ikna edilmeye  çalışıldı. İkna çalışmasına çevredeki vatandaşlar da katıldı.

ATLAMA ANI KAMERADA

Yaklaşık  1 saat süren çalışmalara rağmen ikna olmayan 20 yaşındaki Musa K. kendini aşağıya bıraktı. Atlama anı kameralara yansıdı. İtfaiyenin hava yastığına gence hemen sağlık ekipleri müdahalede bulundu.  Sedyeye konan Musa K. hazır bekleyen ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.  Psikolojik sorunları nedeniyle intihar etmek istediği belirtilen Musa K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı vücüdunda kırıklar bulunduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
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