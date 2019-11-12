İstanbul'da dev operasyon: 25 gözaltı

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, belirlenen 23 adrese operasyon gerçekleştirdi.



Özel harekat polislerinin de katıldığı operasyona, polis helikopteri de havadan destek verdi.



Polis ekiplerince bazı adreslerde kapılar kırılarak içeri girilirken, gözaltına alınan 25 şüpheli emniyete götürüldü.