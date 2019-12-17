İstanbul'da elektrik kesintisi! Elektrikler ne zaman gelecek?

Birçok yerde olan elektrik kesintisinin nedeni merak konusu oldu. Bahçelievler'in ve Fatih'in ilçelerinde elektrik kesintileri devam ediyor.

BEDAŞ'ın açıkladığı listeye göre elektriklerin kesilme nedeni ve geliş saatleri şöyle:

DEMİRTAŞ Mh., FETVA YOKUŞU Sk., KEPENEKÇİ MEDRESESİ Sk., KEPENEKÇİ SABUNHANESİ Sk., KEPENEKÇİ Sk., KEPENEKÇİ YOKUŞU Sk., MUTASARRIF Sk., YÜKSEKLER Sk., (FATİH İlçesi) ve civarında 22:00-07:00 saatleri arasında Bakım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(32945-2426 TM)

BAHÇELİEVLER Mh., İZZETTİN ÇALIŞLAR Cd., RESSAM NAMIK İSMAİL Sk., İSTANBUL ŞEHİTLERİ Cd., HAREKET ORDUSU Sk., NEYZEN Sk., ALİ REŞAT PAŞA Sk., KARİKATÜRİST RAMİS Sk., NURETTİNPAŞA Sk., YASEMİNLİ Sk., ÇINARLI Sk., (BAHÇELİEVLER İlçesi) ve civarında 08:00-20:00 saatleri arasında Yatırım Programı Çalışması süresince İş Sağlığı ve Güvenliği'ni de gözeterek elektrik kesintisi yapılacaktır.(33101-096)

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