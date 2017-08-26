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İstanbul'da feci kaza: Önce bariyere sonra direğe çarptı

D-100 karayolu İstanbul Maltepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere daha sonra yol ayrım tabela direğine çarparak durabildi

İstanbul'da feci kaza: Önce bariyere sonra direğe çarptı

D-100 Karayolu İstanbul Maltepe mevkiinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, önce bariyerlere daha sonra yol ayrım tabela direğine çarparak durabildi. Kazada sürücü ağır yaralanırken yanındaki kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kartal istikametinden Bostancı istikametine ilerleyen İbrahim Yılmaz yönetimindeki otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak  bariyerlere  çarptı. Otomobil daha sonra yol ayrım tabelası direğine çarparak durabildi.

YANINDAKİ ARKADAŞI HAYATINI KAYBETTİ

Kazada, sürücü İbrahim Yılmaz (20) ve yanındaki Ayetullah Tuncer (27) otomobil içerisinde sıkıştı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine polis itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri, araç içerisinde sıkışan Ateyullah Tuncer'in hayatını kaybettiğini belirledi. Otomobilde sıkışan sürücü ise, itfaiye ekipleri çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkartılarak ambulansla Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesi kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazada hayatın kaybeden Tuncer'in cenazeside  aynı hastanenin morguna kaldırıldı.Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından kaza yapan araç kaldırılarak trafik normale döndü.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #maltepe #Kartal #Bostancı
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