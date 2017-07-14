İstanbul'a batıdan gelen yağmur bulutları geçtiği yere çok etkili yağış bırakıyor. Karabulutlar sabahı akşama çevirdi. İstanbul'da beklenen yağış başladı...

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ, Rize ve Artvin çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin, öğle saatlerinden sonra Rize, Artvin, Kars, Ardahan ve Ağrı çevreleri ile Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



HAVA SICAKLIĞI: Kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişikliğin olmayacağı ve ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.



RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyı kesimi ile güneydoğu kesimlerde batılı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.



KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.



BÖLGELERİMİZDE HAVA



MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerde Tekirdağ çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



BİLECİK °C, 32°C

Parçalı ve az bulutlu



BURSA °C, 33°C

Parçalı ve az bulutlu



ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu



İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerden itibaren kuzey kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



EGE

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; öğle saatlerinden sonra Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu, Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) esmesi bekleniyor.



A.KARAHİSAR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık



DENİZLİ °C, 40°C

Az bulutlu ve açık



İZMİR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



KÜTAHYA °C, 32°C

Az bulutlu ve açık



AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



ANTALYA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık



BURDUR °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MERSİN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



İÇ ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



ESKİŞEHİR °C, 31°C

Az bulutlu ve açık



KARAMAN °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



KAYSERİ °C, 33°C

Az bulutlu ve açık



BATI KARADENİZ

Az bulutlu ve açık, kıyılarının yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 28°C

Az bulutlu ve açık



KARABÜK °C, 30°C

Az bulutlu ve açık



SİNOP °C, 27°C

Az bulutlu ve açık



ZONGULDAK °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı, yer yer çok bulutlu, Rize ve Artvin çevreleri ile öğle saatlerinde Trabzon'un iç kesimlerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



GÜMÜŞHANE °C, 30°C

Parçalı bulutlu



SAMSUN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



TOKAT °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu



TRABZON °C, 27°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde iç kesimleri kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



DOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık, kuzeydoğu kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra Kars, Ardahan ve Ağrı çevrelerinin kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ARDAHAN °C, 25°C

parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



ELAZIĞ °C, 37°C

Az bulutlu ve açık



ERZURUM °C, 30°C

Parçalı ve az bulutlu



VAN °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



ADIYAMAN °C, 41°C

Az bulutlu ve açık



DİYARBAKIR °C, 39°C

Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 38°C

Az bulutlu ve açık



MARDİN °C, 37°C

Az bulutlu ve açık