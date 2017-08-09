İstanbul'da güvenlik sistemi takılan minibüs sayısı 2 bine ulaşırken, yıl sonuna kadar 6 bin 500'den fazla araç sisteme dahil olacak.

Emniyet Genel Müdürlüğü genelgesiyle başlatılan ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nce uygulamaya konulan "Toplu Ulaşımda Minibüs Takip Sistemi"kapsamında kentte güvenlik sistemi takılan minibüs sayısı 2 bine ulaşırken, yıl sonuna kadar 6 bin 500'den fazla araç sisteme dahil olacak.



Sistem kapsamında 26 bin 884 kameranın araçlara takılması planlanırken, bu sayede adli olayların araştırılması ve aydınlatılmasında kolaylık sağlanacak.



Belediye tarafından hayata geçirilen uygulama, akıllı şehir konsepti ve toplu ulaşımın hizmet kalitesinin geliştirilmesine de önemli katkı verecek.



Proje kapsamında aracın içerisinde kör nokta bırakmayacak şekilde kameralar ile araç takip ünitesi ve panik butonu yerleştirilecek.



Takılan kameraların ilki aracın ön kısmını ilgilendiren hareketleri, içeride bulunan ve ters açıyla yerleştirilmiş ikinci ve üçüncü kamera ise araç içi ve yolcu iniş ve binişini kontrol ederken, dördüncü kamera ise şoför mahallini denetleyecek.



Sistem, Toplu Ulaşım Denetim ve Yönetim Merkezi tarafından yönetilirken, proje sayesinde minibüslerin güzergah ve konum takibi de yapılabilecek.



Denetim birimlerince her an izlenen "Güvenli Yolculuk" sağlanacak. Hız optimizasyonu ve takibi ile kaza riski düşürülmüş olacak.



Sistem kapsamında kurulacak "Toplu Ulaşım Yönetim ve Denetim Merkezi" yazılımıyla toplu ulaşım araçlarına ait, görsel raporlama, 7/24 konum ve hız bilgisi, kaza ve acil durum bilgisi ve güzergah kontrolü yapmak mümkün olacak.



Proje sayesinde; güvenli yolculuk, olası adli vakalar öncesi caydırıcılık, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beyaz Masa şikayetlerinin hızlı sonuçlandırılması, cana ve mala zarar verecek suçlarda azalma amaçlanıyor.



"Güvenlik sistemlerini biz talep ettik"



İstanbul Minibüsçüler Esnaf Odası Başkanı Koray Öztürk, AA muhabirine, sistemin hangi aşamada olduğu konusunda bilgiler verdi.

Öztürk, alınan karar kapsamında araçlara sistem montajın devam ettiğini belirterek, "Sistem yaklaşık 2 bine yakın araca takıldı. Böyle bir sistemin oluşturulması talebi zaten bizlerden geldi. Araçlara böyle bir sistemin takılması konusu ve vatandaşlarımızın daha güvenli yolculuk etmeleri hususunda bizler talepte bulunduk." diye konuştu.