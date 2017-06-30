İstanbul'da hava sıcaklığı artmaya devam ediyor. Sıcaktan bunalan İstanbullular da gündüz ya da akşam saatlerinde soluğu sahillerde alıyor. Çimlerin üzerine uzanan vatandaşlar, evde bulamadığı serinliği doyasıya yaşıyor.

Sıcak hava İstanbul'a çöktü. Gideceğe de benzemiyor.



Gündüz sıcaktan kavrulan İstanbullular da sahillere ve parklara akın ediyor.



Bazıları da aradığı serinliği boğaz sularında buluyor.



Akşam saatlerinde de durum aynı. Sıcakta evde oturulmuyor. Tek çare de sahillere ve parklara gitmek.



Bostancı sahili de İstanbulluların uğrak mekanlarından. Kimi serinlemek için çimlere yatıyor kimi de ailesi ve arkadaşlarıyla piknik yapıyor..



Sahildeki serin havanın keyfini yürüyerek ve bisiklet sürerek çıkaranlar da var.



Bazıları da hem serinleme hem de av derdinde.





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