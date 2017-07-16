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İstanbul'da kafede silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu, Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı.

İstanbul'da kafede silahlı saldırı: Yaralılar var

Beyoğlu, Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.

İşyerinin güvenlik kamerası, saldırı anını kaydetti. Kaynak: İstanbul'da kafede silahlı saldırı: Yaralılar var 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #beyoğlu #kasımpaşa #kafeterya
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