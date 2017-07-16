Beyoğlu, Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı.

Beyoğlu, Kasımpaşa'da bir kafeteryada meydana gelen olayda, silahlı bir kişi, 2 kişinin oturduğu masaya doğru ateş açtı. Olayda 2 kişi yaralandı. Saldırgan kaçtı.



Yaralılar olay yerine gelen ambulansla hastaneye götürüldü.



İşyerinin güvenlik kamerası, saldırı anını kaydetti. Kaynak: İstanbul'da kafede silahlı saldırı: Yaralılar var