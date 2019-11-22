İstanbul'da kışa hazırlık toplantısı

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM), İBB Genel Sekreter Yardımcıları Mehmet Murat Kalkanlı ve Murat Yazıcı başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediyedeki ilgili birimlerin yetkilileri, iştirak şirketlerinin temsilcileri ile İl Emniyet Müdürlüğü, Karayolları Genel Müdürlüğü, İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve çevre yolları işletmecisi İCA şirketi temsilcileri katıldı.

400 müdahale noktası belirlendi

Toplantıda İstanbulluların kış aylarının olumsuz koşullarından etkilenmemesi ve şehir hayatının normal akışında devam etmesi için çalışmalar gözden geçirildi. Kentte, sorumluluk alanındaki 4 bin 23 kilometrelik yol ağında 400 müdahale noktası belirleyen İBB, kar küreme ve tuzlama ekiplerini, yolların açık kalması için hazır tutacak. Ulaştırma Bakanlığına bağlı Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleriyle koordine olunarak, ihtiyaç duyulması halinde, her türlü destek verilecek.

Üst geçitler, otobüs durakları, meydanlar gibi kamusal alanlarda torba ve kutu tuzlar bekletilerek kar birikintilerine ve buzlanmalara ekipler tarafından müdahale edilecek.

Anadolu ve Avrupa Yakasının kritik noktalarda araç kazaları ve kaymalar nedeniyle kapanan trafiğe müdahale etmek için 53 adet çekici vinç, 24 saat hazır bekletilecek. Metrobüs güzergahında herhangi bir aksaklık yaşanmaması için 33 kışla mücadele aracı görev yapacak.

Ana arter ve çevre yollarında çekici ve kurtarıcı araçlar hazır bekletilerek, olası trafik kazaları ve yolda kalmalara hızlıca müdahale edilecek. Köy içi yollarda kullanılmak üzere muhtarlıklara 147 küreme aparatlı traktörler verilerek şehir merkezinden uzak yolların da açık kalması sağlanacak.

60 önemli nokta BEUS ile takip edilecek

Kış şartlarıyla etkin mücadele için 60 kritik nokta, BEUS (Buzlanma Erken Uyarı Sistemi) ile takip edilecek. İstanbul genelinde kritik noktalar ve kavşaklara ise vatandaşların kullanımı için tuz torbaları (10 bin ton) bırakılacak.

Yoğun kar yağışlarında mobil büfeler ile hastanelerin acil servisleri, iskeleler ve yollarda trafikte bekleyen sürücülere sıcak içecek, çorba ve su servisi yapılacak.

Memleketlerine gitmek isteyenlere olanak

Psikolojik, ekonomik veya sosyal durumlarından dolayı belirli bir ikamet yeri olmayan, sokakta veya terk edilmiş mekanlarda yaşayan kişiler için barınma merkezleri de planlandı. 153 İBB Beyaz Masa, 112 Acil Çağrı Merkezi, Zabıta Birimleri ve Polis vasıtasıyla bildirilen evsiz vatandaşlar; zabıta, polis ve ambulanslar ile alınarak sağlık kontrollerinin ardından İBB tesislerinde misafir edilecek. Misafirhanelerde beslenme, barınma, temel sağlık hizmetleri, ilaç desteği hizmeti, öz bakım ve hijyen, giyim yardımı ve memleketlerine gitmek isteyenleri memleketlerine göndermek gibi olanaklar sağlanacak.

Veteriner Hizmetleri Müdürlüğü, kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarına mama desteğini mevsim şartları iyileşinceye kadar sürdürecek.

Kışla mücadele çalışmalarında 6 bin 882 personel ve 1373 araçla görev yapacak. Çalışmalar, AKOM koordinasyonunda yürütülecek. Araçların belirlenen güzergahlarda yapacakları kar küreme ve yol açma çalışmaları, mevcut araç takip sistemi ile AKOM'dan takip edilecek, gerekli durumlarda araçlar başka bölgelere yönlendirilecek.