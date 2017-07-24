Doları olanlar dikkat! Az önce...
Doları olanlar dikkat! Az önce...
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
Afganistan'da bombalı araçla saldırı! Ölü sayısı artıyor
"İzin vermeyeceğiz"
İstanbul büyük yangın
İstanbul büyük yangın

İstanbul'da korkutan yangın!

ESENYURT'ta dört katlı bir binanın çatısında yangın çıktı. Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

İstanbul'da korkutan yangın!

Yangın, saat 23.30 sıralarında Saadetdere Mahallesi 88 Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir binanın çatı kısmında çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi.

Avcılar ve Beylikdüzü'nden gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, bu sırada bazı vatandaşlar ise cep telefonlarıyla yangını görüntüledi.

Kısa sırada söndürülen yangında ölen veya yaralanan olmadığı öğrenildi.

Yangında binanın çatısında maddi hasar meydana geldi.

Yangın sırasında karşı apartmanda olan Hakkı Yılmaz, yaptığı açıklamada "Saat 23.30 sıralarındaydı.

Evde oturuyordum. Sokaktan sesler geldi. Oturduğum evin tam karşısındaydı.

Pencereye baktığımız yangın sırasında bütün mahalleli sokağa döküldü. Zaten herkes korku içerisindeydi.

İtfaiye 15 dakika içeresinde müdahale etti. Kimseye zarar gelmeden yangın kontrol altına alındı. Can kaybı yok. Maddi hasara neden oldu" dedi.

Polisin yangınla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #esenyurt
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Milli buğdaya 4 yeni çeşit ekleniyor
Sonraki Haber
5 yıl önce takılan protezleri artık yürütmüyor
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.