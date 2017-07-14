İstanbul'da metro ve tramvay, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarından itibaren pazartesiye kadar kesintisiz sefer düzenleyecek

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da metro ve tramvayın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yarından itibaren pazartesiye kadar 24 saat kesintisiz olarak hizmet vereceğini duyurdu.



İBB'den yapılan açıklamaya göre, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kent genelindeki metro ve tramvay seferleri, 15 Temmuz Cumartesi gününden itibaren 17 Temmuz Pazartesi gününe kadar 24 saat devam edecek.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Kontrol Merkezi'ne ait sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Metro İstanbul 15 Temmuz Cumartesi Gününden Pazartesi Sabah 06.00'ya Kadar 48 Saat Aralıksız Hizmet Verecek." ifadeleri yer aldı.



MARMARAY DA ÜCRETSİZ



Marmaray tarafından yapılan açıklamada, "15.07.2017 tarihi saat 06:00'dan 17.07.2017 tarihi 06:00'a kadar 48 saat süresince Marmaray'ı kullanacak tüm yolculara ücretsizdir. 15 ve 16 Temmuz geceleri her yarım saatte bir karşılıklı seferlerimiz ile sabaha kadar nöbetteyiz" denildi.



ulusal.com.tr