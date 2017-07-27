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İstanbul'da mezarlık duvarı çöktü!

İstanbul Şişli Kurtuluş'ta mezarlık duvarının çöktüğü

İstanbul'da mezarlık duvarı çöktü!

İstanbul meydana gelen şiddetli yağmur yağışı sonrası Şişli'de mezarlığın istinat duvarı çöktü, en az 2 kişi yaralandı.


Ayrıntılar gelecek...


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbuyk
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