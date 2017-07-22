İstanbul'da, hazırladıkları naylon faturaları piyasaya sürerek 7 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen kişilere yönelik 9 operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

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Alınan bilgiye göre, Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, naylon fatura bastıkları ve piyasaya sürdükleri iddia edilen kişilere yönelik çalışma başlattı.



Kent genelinde son bir haftada düzenlenen 9 ayrı operasyonda 12 şüpheli yakalandı.



Aramalarda, birçok firmaya ait kaşe, mühür, irsaliye ile boş ve dolu fatura koçanları ele geçirildi.



Şüphelilerin, farklı firmalar adına toplam 7 milyon lira değerinde naylon fatura bastığı ve bu faturaları yüzde 3-8 arasında komisyon alarak piyasaya sürdüğü iddia edildi.



Ele geçirilen irsaliye, fatura, mühür ve kaşeler, incelenmek üzere İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı'na gönderildi.



Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.

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