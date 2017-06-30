İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ve Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri eş zamanlı olarak Pendik ve Tuzla'da daha önce belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Operasyona çok sayıda sivil polis katılırken, özel harekat polisi de destek verdi. Sabah saatlerinde Pendik İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu önünde toplanan polis ekipleri daha önce belirledikleri 10 adrese doğru yola çıktı. Operasyon kapsamında Tuzla, Postane Mahallesi, Kerem Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın giriş katına özel harekat polisi yardımıyla girildi. Adrese yapılan baskında çok sayıda şüpheli gözaltına alındı.





ARAMALARDA KALAŞNİKOF TÜFEK,TABANCA VE SATIŞA HAZIR UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ







Adreslerde yapılan aramalarda kalaşnikof tüfek ve 2 adet tabanca ile çok sayıda mermi ele geçirildi. Polisin ekipleri baskın yaptığı adreslerde satışa hazır uyuşturucu madde de ele geçirdiği öğrenildi. Operasyona hassas burunlu Eros ve Kara isimli Narkotik köpekleri de katıldı. Özel harekat polisi aramalar sırasında çevrede kuş uçurtmadı. Operasyonda polis ekiplerinin adreslerdeki aramalar devam ederken, gözaltına alınan şüphelilerin de sorgulanmak üzere İstanbul emniyet Müdürlüğü'ne götürüldüğü öğrenildi.