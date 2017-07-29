İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bisiklet turu kapsamında, etkinlik, Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ordu Caddesi üzerinden Aksaray - Meydan - Unkapanı - Karaköy - Beşiktaş Meydan ve aynı güzergâh üzerinden Karaköy - Eminönü - Sirkeci - Yenikapı ve Ordu Caddesi'nden tekrar Beyazıt Meydanı'nda son bulacak. Bu tur boyunca sadece Ordu Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak, güzergahın diğer bölümünde trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanacak.
UKOME kararı gereğince her pazar araç trafiğine kapatılacak Ordu Caddesi ilk olarak bu etkinlikle trafiğe kapatılacak ve bundan sonraki her pazar sadece yayaların ve bisikletlilerin kullanımına açık olacak. Araçlar Ordu Caddesini kullanamayacak.
PROGRAM
30 Temmuz Pazar Sabahı;
Saat 09.00 Beyazıt Meydanı etkinlik alanında buluşma
Saat 10.00 İlk Etap Ordu Caddesi (Beyazıt Meydan) - Beşiktaş Meydan
Saat 11.30 İkinci Etap Beşiktaş Meydanı - Ordu Caddesi
Saat 12.30 Beyazıt Meydanı'nda ikram
TUR ŞARTLARI
• Tur boyunca, tur direktörlerinin direktiflerine kesinlikle uyulacak ve ferdi hareket edilmeyecektir.
• Polis ve ambulans eşliğinde bir tur olacaktır.
• Kaskı olmayanlar tura katılamayacaktır.
• Etkinlik süresince grup olarak dağılmadan hareket edilecektir.
ulusal.com.tr
UKOME kararı gereğince her pazar araç trafiğine kapatılacak Ordu Caddesi ilk olarak bu etkinlikle trafiğe kapatılacak ve bundan sonraki her pazar sadece yayaların ve bisikletlilerin kullanımına açık olacak. Araçlar Ordu Caddesini kullanamayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek bisiklet turu kapsamında, etkinlik, Beyazıt Meydanı'ndan başlayacak ve Ordu Caddesi üzerinden Aksaray - Meydan - Unkapanı - Karaköy - Beşiktaş Meydan ve aynı güzergâh üzerinden Karaköy - Eminönü - Sirkeci - Yenikapı ve Ordu Caddesi'nden tekrar Beyazıt Meydanı'nda son bulacak. Bu tur boyunca sadece Ordu Caddesi tamamen trafiğe kapatılacak, güzergahın diğer bölümünde trafik akışı kontrollü olarak tek şeritten sağlanacak.
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