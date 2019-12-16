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İstanbul'da Roma ve Bizans dönemine ait 43 eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılarına operasyon düzenledi. 2 kişini gözaltına alındığı operasyonda Roma ve Bizans dönemine ait eserler ele geçirildi.

YURT 16.12.2019, 16:25
İstanbul'da Roma ve Bizans dönemine ait 43 eser ele geçirildi

İstanbul'da tarihi eser kaçakçılığı operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, Sarıyer'de bir adrese baskın düzenlendi. Operasyon anı polis kamerasına yansıdı.

Operasyonda bulunan 43 arkeolojik eserin Roma ve Bizans dönemine ait olduğu anlaşıldı. 

Eserler arasında Helenistik Döneme ait İstanbul’a özgü mezar taşı, mezar taşında mutlu aile tablosunun yansıtıldığı erkeğin eşini taçlandırması, Roma ve Bizans Dönemine ait korint üslubunda sütun başlıkları, Roma dönemine ait mimarı mermer parçalar yer alıyor. 

Şüphelilerin tarihi eserleri topladıkları ve kaçak yollarla yurt dışındaki kişilere sattıkları belirlendi.



ulusal.com.tr

#istanbul #Roma dönemi #Bizans dönemi
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