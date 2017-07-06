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İstanbul'da sabaha karşı büyük operasyon

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul'da sabaha karşı büyük operasyon

Fatih, Vatan Caddesi'nde bulunan İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasından saat 04.00 sıralarında hareket eden Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Pendik'te belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

BASKIN, ARAMA VE GÖZALTILAR

 Operasyon kapsamında Yenimahalle Mahallesi, Süreyyapaşa Caddesi'nde bulunan bir siteye özel harekat polisleri ile birlikte baskın yapan polis ekipleri baskın ve aramalar yaptı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şüphelilerin olduğu öğrenildi.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #operasyon #gözaltı
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