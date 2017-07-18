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İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

İstanbul genelinde etkili olan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi.

İstanbul'da sağanak hayatı olumsuz etkiliyor

Sabah saatlerinde etkili olan gök gürültülü şiddetli yağış nedeniyle yollarda su birikintileri oluşurken, sürücüler zor anlar yaşadı. Sağanağın, öğlen saatlerinde etkisini artırıp, akşama kadar fırtına şeklinde devam etmesi bekleniyor.

Meteorolojiden Trakya için aşırı yağış uyarısı





 İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkili olan gök gürültü kuvvetli sağanak, başta trafik olmak üzere yaşamı olumsuz etkiliyor. 

Yağış nedeniyle trafik durma noktasına geldi. Yollarda meydana gelen su birikintisi nedeniyle araçlar ilerleyemezken, bir çok araç yolda kaldı. Şehrin ana arterlerinde trafik tıkanırken, toplu taşımda da kent genelinde aksama yaşanıyor.

Şehirde birçok kavşak ve viyadük sular altında kalırken, aşırı yağış nedeniyle trafikte seyretmeye çalışan bazı metrobüslerin içine su doldu, kimi metro, metrobüs, duraklarını su bastı.

Bu arada kentte hava ulaşımında da aksamalar yaşanıyor.

Avrasya tüneli kapatıldı

Aşırı yağışın ardından Avrasya Tüneli Anadolu-Avrupa Yönü olumsuz hava koşulları nedeniyle geçici süreyle trafiğe kapatılırken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) tarafından da kentin serin ve yağışlı havanın etkisi altında olduğu belirtilerek, fırtına şeklindeki yağışların sel ve su baskınlarına neden olabileceği uyarısı yapıldı.




Yağış etkisini artıracak

Yağışın öğlen saatlerine doğru kent genelinde etkisini artırması ve akşam saatlerine kadar fırtına eşliğinde devam etmesi ve metrekareye 30 ila 65 kilogram yağışın düşmesinin beklendiği bildirildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #gök gürültülü şiddetli yağış #istanbul sağanak yağış
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