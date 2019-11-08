İstanbul'da sahte para operasyonu

Sahte para bastılar, dağıtacakları sırada yakayı ele verdiler.

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, aldıkları ihbar üzerine hemen harekete geçti.

Bir suç örgütünün sahte paraları piyasaya sürdürdükleri bilgisi üzerine çalışma başlatan Jandarma ekipleri, belirlediği adrese operasyon düzenledi.

Adreste yapılan aramada 200, 100 ve 50 liralık banknotlar halinde sahte 500 bin lira ile 4 ruhsatsız tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

ulusal.com.tr