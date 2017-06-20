Piyasaya sahte para sürdükleri, sahte pasaport, diploma, basın kartı ve kimlik düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 33 kişiden 30'u tutuklandı

İstanbul'da jandarmanın operasyonunda, piyasaya sahte para sürdükleri, sahte belge ve kimlik düzenledikleri iddiasıyla yakalanan 33 şüpheliden 30'u tutuklandı.



İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahtecilik yaptıkları öğrenilen bir grubu takibe aldı. Jandarma ekiplerinin 10 ay süren teknik takip ve istihbarat çalışmasının ardından İstanbul'da 13 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı.



Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda sahte olduğu belirlenen bin 289 adet 100 lira, 7 adet 200 lira, 190 adet 100 lira, 3 adet 50 lira, 1 adet 100 dolar, sahte belgelerle hazırlanmış 69 nüfus cüzdanı, 12 araç tescil belgesi, 7 mesleki yeterlilik belgesi, 4 askeri kimlik kartı, 11 boş İstanbul Üniversitesi diploması, 9 mevduat hesap cüzdanı, 7 pasaport, 2 sürücü belgesi, 1 avukat kimlik belgesi, çeşitli bankalara ait 151 çek, 18 sürücü belgesi, 3 silah taşıma ruhsatı, 3 basın kartı, 1 diplomat kartı, 1 ikamet izin belgesi, resmi belge ve kimlik yapımında kullanılan metal mühürler, soğuk baskı aleti ve fotoğraf kesim aleti ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından "piyasaya sahte para sürmek" ve "sahtecilik yapmak" suçlarından adliyeye sevk edilen 33 kişiden 30'u tutuklandı.