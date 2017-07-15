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İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de aynı evi satın almak isteyen iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı.

İstanbul'da silahlı çatışma: Yaralılar var

İstanbul Küçükçekmece'de aynı evi satın almak isteyen iki aile arasında çıkan silahlı çatışmada 3 kişi yaralandı. Olay nedeniyle mahalleye özel harekat polisi ve çevik kuvvet ekipleri sevk edildi.

Edinilen bilgiye göre, olay Kanarya Mahallesi İncirkuşu Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanın satılık dairesini satın almak için gelen iki aile arasında tartışma yaşandı. Evi almak isteyen iki grup, kısa süre içinde kavgaya tutuştu ve ardından otomatik silahlarla birbirlerine ateş açtı. Çıkan çatışmada biri ağır 3 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, sokağın çevresini güvenlik şeridiyle kapattı. Kalabalık nedeniyle olay yerine özel harekat polisleri ve çevik kuvvet ekibi de sevk edildi. Görgü tanıkları, tartışmanın silahlı kavgaya dönüştüğünü ve olay yerinde çok sayıda silah sesi duyulduğunu söyledi. Polis ekiplerinin çevrede güvenlik önlemi devam ediyor.


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #küçükçekmece
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