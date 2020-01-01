İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerine göre, 25 Aralık'ta doluluk oranı yüzde 33,47'ye kadar düşen barajlardaki su seviyesi, son günlerdeki yağışlarla yüzde 4 artarak yüzde 37,74'e yükseldi. Son 10 yıla göre kıyaslama yapıldığında 2019, barajlardaki doluluk oranı bakımından sondan ikinci sırada yer aldı.

2010 Aralık ayında barajlardaki doluluk oranı yüzde 83,79 olurken, 2011'de yüzde 60,26 ve 2015'te ise yüzde 58,68 olmuştu.

2013 yılı ise barajların doluluk oranı yüzde 38,41'te kalarak son on yılda su seviyesinin en az olduğu sene olarak kayıtlara geçti.

Barajların doluluk seviyeleri

Son yağışların ardından İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk seviyesi şöyle oldu:

Alibey yüzde 44, Darlık 46,32, Ömerli 36,50, Kazandere 4,16, Istrancalar 20,78, Terkos'ta yüzde 49,43, Büyükçekmece'de 34,31, Pabuçdere 2,92 ve Sazlıdere'de yüzde 32,83.

Mevcut doluluk oranlarına göre İstanbul barajlarında toplam 331 milyon metreküp su bulunuyor.

İstanbul'da kış aylarında günlük ortalama 2 milyon 800 bin metreküp su tüketiliyor.