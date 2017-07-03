İstanbul Sancaktepe'de sigara taşıyan aracı soyma teşebbüsünde bulunan 5 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı ve çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 4 soyguncu yaralı olarak yakalandı.Kaynak: DHA
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