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İstanbul'da soygun girişimi: Polise ateş açtılar!

İstanbul Sancaktepe'de sigara taşıyan aracı soyma teşebbüsünde bulunan 5 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı ve çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 4 soyguncu yaralı olarak yakalandı.

İstanbul'da soygun girişimi: Polise ateş açtılar!
İstanbul Sancaktepe'de sigara taşıyan aracı soyma teşebbüsünde bulunan 5 kişinin bulunduğu araçtan polise ateş açıldı ve çatışma çıktı. Çatışma sonucunda 4 soyguncu yaralı olarak yakalandı.

Ayrıntılar az sonra...

 

Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #soygun girişimi #Sancaktepe #sigara
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