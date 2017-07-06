İstanbul Maltepe'de düzenlenen operasyonda, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı, halkı provoke edip infial ve kaos ortamı oluşturmaya çalıştığı ileri sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı

İstanbul'da düzenlenen terör operasyonunda, 4 kişi gözaltına alındı.



Alınan bilgiye göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Maltepe Gülsuyu'nda 13 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.



Polis helikopterinin de destek verdiği operasyonda, izinsiz toplantı ve gösteri yürüyüşlerine katıldığı, bu yürüyüşlerde halkı provoke edip infial ve kaos ortamı oluşturmaya çalıştığı öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.



Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.