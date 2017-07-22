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İstanbul'da TIR dehşeti! Cadde savaş alanına döndü

Beykoz Soğuksu Mahallesi'nde araç taşıyan TIR kaza yaptı. 

İstanbul'da TIR dehşeti! Cadde savaş alanına döndü

Kaza saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Antalya'dan getirdiği 5 araç ile ilerleyen TIR'ın sürücüsü Serkan Ateş henüz belirlenemeyen nedenle direksiyon kontrolünü kaybetti. 5 otomobil yüklü TIR, önce duvar ve çöp konteynerlerine ardından park halindeki 4 araca çarptı. TIR daha araçların üzerine  devrildi. Kazada şans eseri ölen yada yaralanan olmadı. 

Cadde savaş alanına dönerken Beykoz itfaiyesi ve polis ekipleri kazaya müdahale etti.  Kazada bir binanın önünde doğalgaz borusu da zarar görürken İGDAŞ ekibi inceleme yaptı. Sürücü Serkan Ateş, "Fren patladı, duvara sürte sürte geldim" dedi. 


Kaynak: DHA
Etiketler; #istanbul #beykoz #tır
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