İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kurban Bayramı tatili süresince trafikte yaşanacak olumsuzluklara karşı yaklaşık bin polis, 200 trafik ekibi, 30 çekici ve yaya ekiplerle hizmet veriyor.

Trafikten Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Bülent Ay, trafik ekiplerinin bayram tatili boyunca çalışmalarını aralıksız sürdüreceğini belirterek, "Ekiplerimiz trafiğin akışına her an müdahale edecek şekilde görev yapmaktadır. İstanbul istikametinden diğer illere trafiğin olumlu şekilde akması için çalışıyoruz." dedi.



Tatilini şehir dışında geçirmek için araçlarıyla ve otobüslerle seyahat eden vatandaşların oluşturacağı trafik yoğunluğunu göz önünde bulunduran ekipler, İstanbul çıkışlarında güvenli bir trafik ortamı sağlamak ve yoğunluğu azaltmak için çalışmalarına başladı.



Helikopter ve drone ile havadan denetim



Bu yıl trafik ekiplerinin denetimlerine, helikopter ve "drone" olarak bilinen insansız hava aracı da destek oluyor.



AA muhabirine açıklama yapan Trafikten Sorumlu İstanbul Emniyet Müdür Yardımcısı Ay, trafik sıkışıklığını önlemek amacıyla ekiplerin 24 saat çalışmasını sürdürdüğünü ifade etti.



Kazaları önlemek için trafik ekiplerinin elinden geleni yaptığını aktaran Ay, "Bayram tatilinde çalışmalarını aralıksız sürdüren ekiplerimiz, trafiğin akışına her an müdahale edecek şekilde görev yapmaktadır. İstanbul istikametinden diğer illere trafiğin olumlu şekilde akması için çalışıyoruz." diye konuştu.